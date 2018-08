Credeva di avere un innocuo prurito ad una gamba ma ha scoperto di avere una forma aggressiva di cancro e sta ora lottando tra la vita e la morte. È questa la storia di Jade Baldwin, 35enne project manager di Pitsea, Essex, Regno Unito, che sta facendo una corsa contro il tempo per raccogliere fondi per un farmaco immunoterapico, non disponibile all'interno del Sistema sanitario nazionale, che possa prolungarle la vita e farle affrontare il suo linfoma di Hodgkin. Negli ultimi mesi ha tentato di tutto, persino quattro diversi tipi di chemioterapia, che però non sono serviti a nulla e la sua speranza di tornare a condurre una vita normale è appesa ad un filo.

Jade ha sofferto per più di due anni una serie di sintomi prima di ricevere la giusta diagnosi. "Avvertivo sempre uno strano prurito alla gamba – ha raccontato alla stampa locale in un'intervista ripresa anche dal Daily Mail -. Ma non c'era nulla da grattare. Poi ho cominciato a notare delle vere e proprie piaghe su tutto il corpo e mi sentivo stanca. Capitava molto spesso che mi addormentassi al lavoro, sfinita. Non è stato facile capire cosa avessi, anche perchè i miei linfonodi non era gonfi quindi nessuno avrebbe mai pensato a questo tipo di tumore". Poi, nel novembre del 2016, la svolta. Dopo essersi rivolta all'ospedale della sua città in seguito ad alcuni problemi respiratori, i medici le hanno somministrato un antibiotico e prescritto di fare dei test due mesi dopo. Era il febbraio del 2017: analisi più approfondite hanno rivelato la presenza di linfonodi ingrossati. Si trattava del linfoma di Hodgkin. Gli specialisti le hanno detto che probabilmente erano anni che aveva il cancro ma non se ne era accorta.

"In realtà, quando l'ho scoperto – ha continuato Jade -, il cancro era già al quarto stadio. Il peggio che potesse capitarmi in quel momento. Poi sono cominciate le chemioterapie e la mia vita è cambiata". Qualche mese dopo, lo scorso agosto, una risonanza di controllo ha mostrato come il tumore si sia diffuso alla colonna vertebrale, alle costole, ai polmoni e ai fianchi. I medici hanno provato di tutto per farla stare meglio, ma nulla ha funzionato. "Sono stata inserita in uno studio per l'utilizzo di un farmaco immunoterapico che mi faceva stare meglio ma che però non è disponibile nel Sistema sanitario nazionale. Per questo ho lanciato una raccolta fondi online, per mettere insieme 50mila sterline. È l'unica speranza che mi resta. Non so ancora per quanto tempo sarò qui. Voglio solo poter riavere indietro la mia noiosa vita, ne sarei davvero felice".