Gli hanno dato la fama e la morte. Diventato famoso per la sua abilità nell'addomesticare i serpenti, è rimasto ucciso dopo essere stato morso da un cobra. Abu Zarin Hussin, che nella vita faceva il vigile del fuoco, era una celebrità in Malesia ed era diventato suo malgrado molto noto anche in Europa dopo che i tabloid britannici avevano pubblicato la storia che erroneamente gli attribuiva di avere sposato il suo serpente domestico. Ma lunedì è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato morso da un cobra, durante un'operazione di cattura del serpente. Secondo il quotidiano The Star, il 33enne che viveva nello stato di Pahang, spesso insegnava ad altri colleghi pompieri su come identificare le diverse specie di rettili ei modi per catturarli senza doverli uccidere.

Aveva anche partecipato al programma televisivo Asia's Got Talent, durante il quale si era fatto conoscere per l'audace gesto di "baciare" un serpente. Nel 2016, sui media thailandesi era stata pubblicata la notizia – poi ribattuta da diversi giornali scandalistici del Regno Unito – secondo la quale un uomo tailandese, poi identificato in Abu Zarin Hussin, aveva sposato un serpente, credendo che fosse la sua "fidanzata reincarnata". Negli articoli erano state utilizzate le immagini prese dai profili dei social network dell’uomo che lo mostravano divertito a passare il tempo con i serpenti. Hussin, che teneva quattro serpenti a casa “per capire meglio il loro comportamento”, ha detto ai giornalisti: "Hanno usato le mie foto e iniziato a inventare queste storie, dicendo che ho sposato un serpente. Ma naturalmente è tutto falso".