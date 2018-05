Una donna di trentotto anni identificata solo come Sunita per sei mesi ha sofferto di gravi dolori addominali, febbre, vomito ed episodi di ittero e solo dopo diversi esami approfonditi ha scoperto qual era il suo problema. Un team di chirurghi in India ha trovato infatti più di una dozzina di vermi vivi tra gli organi interni della paziente. In particolare, come si legge sui media che hanno riportato il caso della trentottenne indiana, una Tac dell’addome ha rivelato il perché dei problemi della donna: all’interno del dotto biliare c’erano ben 14 vermi nematodi vivi, che misuravano dai 15 ai 20 centimetri. Per rimuoverli, i chirurghi del Fortis Hospital, a New Delhi, hanno utilizzato una tecnica endoscopica, e così hanno evitato di eseguire un intervento chirurgico vero e proprio.

Dopo l'intervento sono scomparsi i dolori – “Il mio dolore era così forte che riuscivo a malapena a stare in piedi”, ha detto Sunita ai media spiegato di aver perso circa 12 chili nel giro di un mese. “Una volta completato l'intervento chirurgico non avevo alcun dolore, mi sto riprendendo e mi sento molto meglio ora”, ha aggiunto la donna. Uno dei medici di Sunita ha spiegato che trovare 14 vermi nel dotto biliare è estremamente raro ma che fortunatamente la corretta diagnosi ha consentito di risolvere il problema. In altri ospedali avevano fatto una diagnosi sbagliata alla trentottenne e le avevano prescritto antibiotici per il dolore.