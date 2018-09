Andrew Lane, un uomo inglese di 63 anni, alcuni anni fa aveva raccontato il suo dramma ai media rivelando la sua intenzione di denunciare l’ospedale che lo aveva ridotto così. Si tratta dell’uomo colpito da un virus durante un'operazione di routine per rimuovere la prostata e che da allora è diventato incontinente, non ha più potuto fare sesso e ha detto di sentirsi “derubato della propria virilità”. Lane pensava che quell’intervento subito nel 2013 fosse una operazione semplice e invece ne uscì con una fascite necrotizzante che ha distrutto tutta la parte del suo corpo che va ombelico all’inguine. “Amavo giocare a golf, a calcio e camminavo per chilometri ogni settimana. Ora invece sono costretto ad aver una badante” , aveva detto per sottolineare quanto la sua vita sia cambiato dopo quell’intervento. “Un uomo si accorge di quanto può mancargli il proprio pene solo quando non c'è più, ve lo assicuro”, aveva raccontato ancora all’epoca Andrew che ora, come riportano i tabloid britannici, è riuscito a ottenere un risarcimento a sei cifre.

Secondo i suoi avvocati, il suo intestino è stato perforato durante l’intervento del 2013 e il virus ha avuto la possibilità di soggiornare nel suo corpo per settimane facendo enormi danni prima che i medici se ne accorgessero. Il Southend Hospital ha recentemente ammesso che c'è stato un ritardo nella diagnosi delle condizioni del signor Lane e che il caso è stato risolto a luglio con un risarcimento la cui cifra esatta non è stata resa nota. “Hanno ammesso il loro errore, ma non ho ricevuto scuse e sapere che solo una scansione avrebbe impedito tutto questo è molto difficile da accettare”, ha commentato Lane. “Ho ottenuto un risarcimento, ma non sarò mai più sano e voglio solo che altre persone siano consapevoli di quanto sia pericoloso questo insetto che mangia carne”.