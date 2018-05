Da qualche tempo aveva iniziato ad accusare dei forti dolori ad una gamba e per questo si era rivolta ai medici, sottoponendosi anche a ripetuti accertamenti clinici e diagnostici ma niente lasciava immaginare che la tragedia era dietro l'angolo. È il dramma di Celeste Bini, 30enne toscana di Prato, deceduta sabato scorso per una improvvisa embolia polmonare che l'ha colpita, causata probabilmente proprio da una trombosi ad una gamba. Come racconta Il Tirreno, Celeste si è sentita male mentre era in casa. I soccorsi allertati dai familiari, l'hanno trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano di Prato. Qui, viste le sue gravissime condizioni di salute, i medici hanno deciso il trasferimento nel reparto di terapia intensiva. Nonostante le cure, però, la situazione clinica col passare dei minuti si è aggravata fino a precipitare irrimediabilmente

L’intervento dei medici non è servito a salvare la ragazza che nel giro di poco tempo è morta. La notizia della sua prematura scomparsa ha lasciato sconvolti parenti e amici. Celeste, che aveva festeggiato il compleanno lo scorso 29 gennaio, infatti era una ragazza che tutti ricordano come sempre allegra e disponibile con tutti. Una disponibilità che aveva messo a disposizione anche di un'associazione sportiva di nuoto di cui faceva parte il ragazzo, prestandosi come segretaria oltre al suo lavoro in un’azienda tessile. Una generosità che la famiglia ha voluto confermare trasformare il gravissimo lutto in un gesto d'amore per gli altri, dando il consenso all’espianto delle cornee che è avvenuto ieri.