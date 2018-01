Katie Oxley Thomas, una donna californiana di San Jose, aveva appena compiuto quaranta anni quando improvvisamente, dopo aver contratto l’influenza, è morta. I familiari stanno ora raccontando la sua storia ai media americani nella speranza di sensibilizzare altre persone sul virus potenzialmente letale. “Non ho mai pensato che sarebbe morta”, ha detto in tv Anthony Oxley, il fratello di Katie. La donna è morta il 4 gennaio scorso, solo due giorni dopo aver preso l'influenza. “Continuavano a dirmi che era giovane e in salute e che avrebbe combattuto e ho pensato che lo avrebbe fatto anche lei, ma sembrava che ogni 15 minuti qualcosa andasse storto”, ha spiegato l’uomo. Anthony ha detto che dopo aver preso l’influenza sua sorella, che era mamma di tre figli di età compresa tra i 7 e i 17 anni, è andata al pronto soccorso dove è stata ricoverata dopo che i medici le hanno diagnosticato una polmonite. Trasferita in terapia intensiva, è morta quella sera stessa.

Era una donna sportiva, faceva yoga e mangiava sano – “Abbiamo due amici di famiglia che fanno gli infermieri nella terapia intensiva, hanno detto che in tutta la loro carriera che non avevano mai visto niente del genere”, ha spiegato ancora l’uomo. Parlando della sorella scomparsa, che di recente aveva festeggiato il suo 40esimo compleanno, Anthony ha detto che la donna aveva fatto il vaccino antinfluenzale. Katie stava anche per iniziare un nuovo lavoro. Era una donna sportiva, che andava in palestra, faceva yoga, aveva partecipato ad alcune maratone e mangiava sempre cibi sani. Katie, secondo i dati raccolti dai media statunitensi, è una dei 42 californiani sotto i 65 anni a essere morta a causa dell’influenza dal primo ottobre scorso.