Tragico incidente sulla autostrada A4 nella mattina di oggi, lunedì 3 settembre. Intorno alle 11 un’auto e un furgone si sono scontrati in direzione Trieste, poco dopo l’entrata di Meolo-Roncade. Nell’urto il mezzo più pesante si è capovolto, adagiandosi contro il guard rail. Due persone che si trovavano nella macchina, una Fiat Panda, sono decedute. Ci sarebbero anche dei feriti, ovvero il terzo occupante della Panda (apparentemente più grave, trasportato all'ospedale di Treviso) e tre all'interno del camioncino. Tra questi ultimi un uomo di 72 anni residente in provincia di Treviso e trasportato all'Ospedale dell'Angelo di Mestre. Nessuno comunque sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti ausiliari di Autovie, vigili del fuoco e 118, oltre alla polizia stradale. L'autostrada, inizialmente chiusa nel tratto compreso fra Meolo-Roncade e San Donà di Piave, è stata riaperta. Il traffico scorre lentamente su una sola corsia perché le operazioni di spostamento dei mezzi non sono ancora completate, ma al casello sono ancora chiuse le entrate in direzione Trieste e l'immissione in A4 dalla A57. Tre i chilometri di coda segnalati.

“Era un disastro – racconta un testimone a Venezia Today – C'erano anche camionette dell'esercito, furgone capovolto e macchina distrutta”. L'automobilista si concentra sul problema della sicurezza stradale: “Mentre guidavo i camion con limite dietro scritto 70/80 andavano a 110/115 e si sorpassavano. Auto a 160 che ti sorpassano sulla destra. Poi succedono queste cose ogni giorno”.