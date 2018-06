Due diversi incidenti stradali questa stamattina, martedì 6 giugno, sulla rete autostradale del Friuli Venezia Giulia. Poco dopo le 8 un camion che trasportava medicinali è uscito autonomamente di strada sul raccordo autostradale tra Sistiana e Sgonico, mentre viaggiava in direzione Venezia. Illeso il camionista, ma la strada resterà chiusa all'altezza di Sistiana per permettere il recupero del mezzo. Sul posto la Polizia Stradale e i vigili del fuoco con un'autogru.

Un altro incidente ha invece portato alla chiusura della A4 tra Villesse e Palmanova, in direzione Venezia. Tre i veicoli coinvolti: un autotreno, una vettura e una cisterna che trasportava gasolio. Per cause in corso di accertamento quest’ultima si è ribaltata ed è stato necessario chiudere lo svincolo per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco del comando di Gorizia, l’elicottero sanitario del Fvg, personale medico delle ambulanze, personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanici. Si stanno già formando lunghe code. Le operazioni di trasferimento del gasolio su un altro mezzo, di bonifica della carreggiata e, probabilmente, di completa riasfaltatura del tratto richiederanno molte ore. Sul posto anche il Nucleo Nbcr dei vigili del fuoco di Trieste.