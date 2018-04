È gravissimo il bilancio di un terribile crollo avvenuto nelle scorse ore in India dove un vecchio e malandato edificio che ospitava un hotel è collassato su se stesso intrappolando numerose persone tra le macerie. Dopo ore di scavi tra i detriti, i soccorritori sono riusciti a salvare dieci persone ancora in vita ma purtroppo almeno altre dieci persone sono rimaste uccise nel crollo. Dopo aver lavorato tutta la notte anche a mani nude e sotto la luce delle torce, i soccorritori sono ancora all'opera per cercare di recuperare le persone considerate disperse anche se col passare delle ore la speranza di ritrovarle in vita diventa sempre più flebile si teme per la sorte di cinque uomini che sarebbero ancora sotto i cumuli di detriti dell'hotel.

La tragedia nella serata di sabato a Indore, nello stato del Madhya Pradesh, nell’India centrale a quasi 900 chilometri a sud della capitale New Delhi. Secondo quanto riportano i media locali come il quotidiano Times of India, l’hotel sarebbe crollato dopo che un’auto e andata a schiantarsi contro la facciata provocando la distruzione della sua parte anteriore. La struttura alberghiera, che può contare 25 camere ed è situata nel centro commerciale di Indore, vicino alla stazione ferroviaria e degli autobus, ovviamente era già molto fatiscente. Come purtroppo accade a molti edifici della zona, spesso costruiti usando materiali scadenti per risparmiare e sopraelevati senza alcun criterio o controllo sulla staticità, probabilmente la struttura era già pericolante ma veniva usata lo stesso regolarmente. Non è la prima volta che simili tragedie coinvolgono l'India dove nell'agosto dello scorso anno 33 persone sono rimaste uccise quando un appartamento è crollato nella capitale finanziaria indiana di Mumbai. Le autorità locali intanto anche in questo caso hanno annunciato un risarcimento alle famiglie del vittime e l'avvio di "un'indagine dettagliata che sarà svolta per accertare le ragioni del crollo".