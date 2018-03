Dramma lungo la tangenziale ovest di Udine. In un incidente stradale verificatosi ieri, verso le 13, ha perso la vita Maurizio Passaro, operaio 52enne di Tavagnacco, originario di San Giorgio di Nogaro. Ancora in gravissime condizioni la compagna di 42 anni di Santa Maria la Longa, che era alla guida di una Renaut Clio Clio. Stando alle prime ricostruzioni, la donna avrebbe perso il controllo della vettura, che si sarebbe ribaltata. Nel violento impatto con l'asfalto, Passaro è stato sbalzato fuori dal veicolo. In quel momento, nella direzione opposta stava transitando un'altra auto, sembrerebbe un’altra Clio di colore blu, che non ha potuto evitare d'investire il 52enne, deceduto sul colpo per le gravissime ferite riportate. Sul posto sono giunte pattuglie della Polstrada, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario, che ha provato a rianimare l’uomo, per il quale ormai non c’era più nulla da fare, e ha trasportato la donna al pronto soccorso dell’ospedale di Udine in condizioni serie.

Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale ma, come evidenziato dai primi rilievi, l’auto condotta dalla 42enne dovrebbe aver sbandato per qualche motivo finendo con le ruote all'aria e catapultando fuori dall'abitacolo lo sfortunato Passaro sull'asfalto. Lo sfortunato è stato poi travolto da una vettura che sopraggiungeva proprio in quel momento. Illeso il conducente di questa seconda macchina. Gli inquirenti e le forze dell’ordine hanno aperto un fascicolo dedicato all’inchiesta rispettiva a questo drammatico incidente.