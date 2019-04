Uno stupratore che ha confessato i suoi reati ed è stato condannato dai giudici di un tribunale statunitense non sconterà neppure un giorno di carcere.

Shane Piche, ex autista di scuolabus dello stato di New York, è stato dichiarato colpevole di violenza sessuale su una ragazzina di 14 anni e nonostante la gravità del reato commesso il giudice della contea di Jefferson James P. McClusky ha deciso di condannarlo a dieci anni di libertà vigilata, scegliendo di non fargli scontare neppure un giorno di prigione. Eppure secondo quanto ricostruito durante le indagini e ammesso anche dall'imputato Piche, che stava guidando lo scuolabus, fece salire una ragazzina e poi deviò il normale percorso portandosela a casa e abusando di lei. Ciononostante il giudice ha definito il suo grado di pericolosità molto basso e non tale da giustificarne la reclusione in carcere. Il condannato dovrà sottoporsi a periodici controlli e sarà costantemente tenuto d'occhio dalle autorità statunitensi, ma tutto sommato potrà scontare una pena decisamente molto lieve rispetto a quello che avrebbe rischiato.

L'avvocato di Piche ha dichiarato: "E' un criminale e lo sarà per il resto della sua vita, ma non merita il carcere. Non potrà avvicinarsi a nessuno sotto i 17 anni di età, a meno che non ottenga un'apposita autorizzazione da parte di un giudice".