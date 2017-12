L'entrata in vigore del divieto di fumo nei bar e ristoranti austriaci potrebbe slittare definitivamente. Il governo di Vienna era stato l'ultimo in Europa, nel 2015, a varare la misura contro il fumo nei locali pubblici, provvedimento che sarebbe entrato in vigore a partire dal primo maggio 2018 e che ora potrebbe "saltare" del tutto. L’abolizione del divieto è infatti materia di discussione nelle trattative tra Övp (Partito popolare) ed Fpö (Partito nazional-liberale) per la formazione del nuovo governo. Ovviamente non è il solo punto su cui sono in corso i negoziati, ma è quello su cui l'opinione pubblica austriaca si sta maggiormente dividendo.

L'abolizione del divieto di fumo nei bar e ristoranti era inserita nel programma elettorale dell'Fpö, partito di destra populista, che lo considera "vessatorio e illiberale", dal momento che priverebbe i cittadini della libertà di decidere della propria salute. Il provvedimento, inoltre, causerebbe danni agli esercizi pubblici e al turismo, con una significativa perdita di clientela. Meno radicale è la posizione dell’Övp, che pure nel governo uscente, in coalizione con l’Spö (Partito socialdemocratico), aveva dato il suo assenso alla legge antifumo.

In questo quadro la Federazione degli istituti di malattia e previdenziali, nei cui vertici è forte la componente popolare, solo venerdì scorso si è schierata apertamente contro l’ipotesi che il divieto previsto in maggio venga rinviato a data da destinarsi. Le ragioni sono di carattere sanitario ed economico: un caso su tre di tumore in Austria è attribuibile al fumo, il che significa 13.000 nuovi ammalati all’anno, di cui le casse di malattia devono farsi carico.