La polizia australiana ha trovato Layla Leisha, una bambina che risultava scomparsa da quattro anni. Secondo quanto riportato dai media la bambina, che ora ha circa undici anni, sarebbe stata trovata il 30 settembre scorso in una tribù aborigena a poco più di cento chilometri dalla sua città natale, Calliope, un comune di circa tremila abitanti situata nell'Australia orientale. Il ritrovamento, come confermato dalla polizia, è stato compiuto domenica scorsa e la bambina sarebbe stata portata subito dalla famiglia che la cercava dal dicembre del 2014. Quando Layla Leisha scomparve aveva sette anni e si trovava con suo padre, Eric Shem Leisha. Toccava a lui, divorziato dalla madre della piccola, prendersi cura della figlia durante quel weekend. Dal momento della scomparsa la polizia aveva avviato un’indagine per ritrovarla.

“Non va a scuola e non riesce a leggere e scrivere” – Nella dichiarazione diffusa il primo ottobre della polizia, gli agenti hanno solo confermato il ritrovamento della minore ma non hanno detto nulla sul suo stato di salute o su come ha trascorso gli ultimi quattro anni della sua vita. “Non va a scuola e riesce a malapena a leggere o scrivere, c'è una vera preoccupazione per la sua salute”, avrebbe dichiarato però lo psicologo Col Chapman, esperto nel recupero di bambini scomparsi che avrebbe già incontrato Leisha e parlato coi quotidiani locali.