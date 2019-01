L’hanno trovata morta dopo in montagna: Felicity Shadbolt, 36 anni, era scomparsa nella giornata di domenica su Mount Nameless, vicino a Tom Price, nella regione del Pilbara in Australia Occidentale. La donna aveva fatto parlare di se qualche anno fa, quando aveva miracolosamente partorito le figliolette premature di 10 settimane. Ora le gemelle cresceranno senza la madre.

La morte di Felicity

Felicity era andata a fare una passeggiata sul Monte Nameless, vicino al Parco Nazionale di Karijini (Australia occidentale). Dopo una ricerca di quasi una settimana giorni, il suo corpo è stato trovato in un bosco: nelle ore successive alla scomparsa, il suo telefonino squillava ancora, ma senza risposta. Successivamente, risultava spento. La polizia sta indagando sul decesso. La Shadbolt era un’esperta conoscitrice dei numerosi sentieri attorno alla montagna. Inizialmente si era pensato che fosse stata vittima di un colpo di calore, visto che le temperature erano salite a 46° C nella zona, tuttavia le autorità hanno smentito questa ipotesi.

La storia delle gemelline del "miracolo"

Le sue gemelline era nate nel maggio 2011. Quando Felicity era alla 26esima settimana, i medici le dissero che una delle due bimbe non sarebbe sopravvissuta. Ma la coppia si rifiutò di arrendersi. "Sono state le quattro settimane più difficili della nostra vita", ha detto la signora Shadbolt, conosciuta come Flik, ​​in un video tributo per i le sue gemelle ‘miracolosi’, e la storia di Felicity e delle sue gemelline finì sui media di tutta l’Australia: "Solo una manciata di persone conosceva la quantità giornaliera di dolore e lacrime mentre pregavamo per poter tenere entrambe le nostre bambine” aveva detto la donna. Macie Willot Shadbolt è nata alle 23:59 del 2 giugno, pesava 1,7 kg; due minuti dopo sua sorella Harper Reese Shadbolt è venuta al mondo, pesava solo 736 g. La coppia non è stata in grado di vedere le gemelline per 14 ore, perché le neonate sono state portate di fretta nel reparto di terapia intensiva. Ma nonostante tutto le due bimbe non hanno avuto problemi di salute a lungo termine. Ed ora stanno bene. Purtroppo però hanno perso la loro mamma.