Vincere il primo premio della lotteria è qualcosa che capita ai più fortunati una sola volta nella vita: vincerlo per due volte in una settimana è un evento più unico che raro, ma è quello che è accaduto a un 40enne australiano che nel'arco di pochi giorni ha vinto l'equivalente di circa 1,5 milioni di euro. Della sua identità, però, non si sa praticamente nulla. Quel che è certo è che l'uomo intende comprare un'auto nuova, investire nel settore immobiliare a Sydney e fare una vacanza a Honolulu.

Il quarantenne ha vinto il premio per la prima volta il 6 maggio con un biglietto che gli è valso 1.020.487 dollari australiani, pari a circa 644mila euro. I festeggiamenti erano appena iniziati, quando sei giorni dopo, il 12 maggio, un altro biglietto e un altro jackpot, 1.457.834 dollari, questa volta, cioè quasi 920mila euro.

Del vincitore si sanno ancora poche cose: ha 40 anni e viene dalla periferia di Sydney. In condizioni di anonimato ha parlato al Nsw Lotteries, l'organo ufficiale che gestisce la lotteria nello Stato del Nuovo Galles del Sud: "Ho pensato soltanto che fosse troppo bello per essere vero", ha dichiarato per poi aggiungere, "la probabilità di vincere due volte è senza dubbio inesistente. Mi piacerebbe dare ad altri dei consigli su come vincere alla lotteria, ma non ne ho".