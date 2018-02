Una bambina australiana di soli due anni è stata ricoverata in ospedale dopo aver subito una violenza sessuale a Tennant Creek, nel Northern Territory, in Australia. La bimba è stata ricoverata per accertamenti nell'ospedale di Alice Springs, nel Northern Territory, per una prima valutazione. Successivamente è stata trasportata all'ospedale femminile e pediatrico di Adelaide per ulteriori trattamenti.

Per gli abusi è stato fermato un ragazzo di 24 anni, accusato di aver commesso le violenze. Si tratta di un giovane aborigeno e il suo coinvolgimento ha profondamente scosso l'opinione pubblica. Gli anziani discendenti delle popolazioni autoctone locali hanno deciso di indire un incontro nel tentativo di evitare che episodi di vendetta o violenza potessero abbattersi su di loro.

A quanto pare l'episodio di violenza nei confronti di una bambina di appena due anni è collegato a un boom nell'abuso di alcol tra i residenti di Tennant Creek: la polizia ha raccontato di aver ricevuto, nella sola giornata di giovedì scorso, un altissimo numero di telefonate e denunce per episodi di ubriachezza. Il portavoce della polizia ha fatto sapere che non a caso sono aumentati del 30/40 per cento gli episodi di violenza domestica.