Tragico incidente aereo in Australia, dove sei persone sono rimaste uccise a poche ore dal nuovo anno quando un piccolo idrovolante è precipitato in un fiume vicino a Sydney. La sciagura aerea si è consumata poco dopo le 5:00 ora italiana e, secondo quanto riportato dal tabloid Mirror, le vittime sono quattro cittadini britannici, il pilota del velivolo e un ragazzino di undici anni. I loro nomi non sono stati ancora diffusi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sommozzatori per recuperare il velivolo e i corpi delle vittime.

La causa della sciagura aerea in Australia non è ancora nota – Secondo quanto riportano ancora i media britannici, finora i sommozzatori hanno recuperato i corpi di tre delle vittime dalle acque del fiume Hawkesburye le ricerche proseguono ancora per localizzare le altre tre persone che si trovavano sull’aereo precipitato. La società Sydney Seaplanes ha confermato che l'aereo caduto apparteneva alla sua flotta e che è in contatto con la polizia per accertare le cause di quanto accaduto, che per il momento non sono chiare.