"Tanti auguri sudicio sudista. Salvatore Riina j.": questo il testo del ‘messaggio d'auguri’ ricevuto per il compleanno, festeggiato domenica 6 gennaio, da Salvatore Valerio, direttore dell'unità operativa di Urologia all'ospedale di Conegliano. La cartolina è stata fatta arrivare proprio al nosocomio trevigiano, creando non poco sconcerto, sia per il messaggio sia per la modalità del gesto. Non solo per la scritta sul retro della cartolina, con una foto di Venezia, ma anche per la firma: Salvatore Riina Jr. A commentare l’accaduto è stato proprio Salvatore Valerio: "Grazie per gli auguri sono commosso e perplesso. Venezia città storicamente aperta alle culture e ai commerci accomunata ad un pensiero così culturalmente avanzato. Grazie di cuore e complimenti! Attendo altri saluti" ha ironizzato sul proprio profilo Facebook.

Difficile ipotizzare chi sia il responsabile di un gesto tanto vile e misero. Il dottore ha confessato di essere già stato preso di mira in passato per le sue origini meridionali, ma un messaggio così esplicito non gli era ancora mai stato corrisposto. Unanime la solidarietà da parte dei suoi colleghi e del direttore dell'Ulss 2 Francesco Benazzi che ha invitato il primario a sporgere denuncia contro ignoti. Nato a Crotone e laureatosi a Bologna, Valerio è da tempo un vero e proprio punto di riferimento per l'ospedale di Conegliano. Dopo essersi laureato in medicina e chirurgia all'Università degli studi di Bologna nel 1982, ateneo dove nel 1988 ha conseguito la specializzazione in Chirurgia generale, ha svolto attività clinica, didattica e di ricerca all'Istituto di clinica chirurgica della stessa università. Valerio si è distinto in occasione di congressi nazionali e di pubblicazioni relative allo studio del tumore della prostata, conducendo un percorso brillante che nel 2015 gli ha fatto guadagnare il ruolo di direttore di Urologia.