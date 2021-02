Il suo corpo ormai senza vita giaceva nel piazzale del distributore di benzina situato lungo la strada Provinciale 17 nel territorio di Almisano di Lonigo. A trovarlo un automobilista fermatosi proprio per fare benzina che ha poi allertato immediatamente il 112. Pochi minuti dopo sul posto sono giunti i soccorritori del 118 e i carabinieri che hanno chiuso lo spiazzale per effettuare i rilievi necessari a chiarire l'accaduto. Il cadavere dell'uomo è stato poi identificato: è risultato appartenere a un uomo di 57 anni residente a Sarego, comune del Vicentino.

Mentre il personale medico ne dichiarava il decesso, i militari hanno iniziato immediatamente le indagini volte a ricostruire quello che poi è risultato essere un incidente. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, sembra che l'uomo si trovasse lì con la propria auto, che infatti è stata ritrovata nello stesso piazzale, quando è stato travolto da un altro mezzo, forse un tir, durante una fase di manovra. Ma non sono giunte chiamate ai soccorritori, questo ha portato i militari a immaginare che chiunque abbia investito l'uomo non si sia poi fermato a prestare soccorso.

In questo senso saranno necessarie le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'area di servizio per risalire al responsabile o tentare di ricevere informazioni al riguardo. Al momento, stando a quanto si apprende da fonti locali, i militari stanno indagando per omicidio stradale con fuga e omissione di soccorso.