Una nuova tragedia sul lavoro. Un ragazzo moldavo di 25 anni è morto in provincia di Verona a causa del rovesciamento dell'escavatore, un bobcat, che stava manovrando. L'incidente sul lavoro è avvenuto a Malcesine. Il giovane ha perso il controllo del mezzo mentre affrontava un dosso – secondo una prima ricostruzione – ribaltandosi e rimanendo incastrato sotto il mezzo. L'incidente è accaduto sulla via Panoramica. L'operaio è stato soccorso dai sanitari del Suem 118 anche con l'utilizzo di un elicottero ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno estratto il giovane da sotto il mezzo ma non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

Stamattina un operaio investito e ucciso dal trattore guidato dal titolare di un'azienda agricola trevigiana

in foto: Maurizio Tonon

Quello che ha visto il coinvolgimento del 25enne è stato il secondo incidente mortale sul lavoro della giornata di oggi nel solo territorio veneto: questa mattina infatti in un’azienda agricola ad Olmi, in provincia di Treviso. Maurizio Tonon, sessantaseienne residente a San Biagio, è morto schiacciato da un trattore che stava guidando il titolare dell'azienda, Guerrino Gardin. Tonon stava lavorando all'impianto di irrigazione del vigneto quando è stato travolto dal mezzo agricolo in retromarcia. Non appena il titolare ha notato il corpo riverso a terra ha dato l'allarme e chiamato i soccorritori. Sul posto i medici del Suem, che hanno elitrasportato il ferito in ospedale. Tonon è morto poco dopo: troppo gravi si sono infatti rivelate le ferite riportate. Per le indagini sono intervenuti i carabinieri e lo Spisal che accerteranno ora se siano state rispettate tutte le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.