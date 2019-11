Dramma nella serata di ieri a Veronella, in provincia di Verona, dove un uomo di 44 anni è morto folgorato mentre stava eseguendo alcuni lavori alla suo roulotte. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di chiarimento.

Mentre era vicino al camper il quarantaquattrenne è stato raggiunto da una potente scarica elettrica che non gli ha lasciato scampo. Era salito sul tetto del mezzo per sistemare l’antenna. Ha toccato i cavi, uno probabilmente era scoperto e la corrente lo ha folgorato. La scarica elettrica lo ha investito e per lui, malgrado i tentativi per rianimarlo effettuati dei medici inviati da Verona Emergenza, non c’è stato niente da fare.

I sanitari del 118, accorsi sul posto, hanno tentato a lungo le manovre di soccorso, ma senza successo. Le indagini sull'incidente sono affidate ai carabinieri.