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Valanga si stacca a ridosso delle piste sul Ghiacciaio Presena: travolti vari sciatori, un 16enne è grave

L’incidente in mattinata a breve distanza dal Passo del Tonale, quindi tra Trentino Alto Adige e Lombardia. La valanga ha travolto uno sciatore polacco 16enne, semisepolto e elitrasportato in gravi condizioni a Trento. Intervenuti Soccorso Alpino, vigili del fuoco e due eliambulanze.
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A cura di Biagio Chiariello
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Il Ghiacciaio Presena
Il Ghiacciaio Presena

Un’imponente valanga si è staccata oggi sul Ghiacciaio Presena, nel Gruppo della Presanella, a breve distanza dal Passo del Tonale, quindi tra Trentino Alto Adige e Lombardia, coinvolgendo alcune persone impegnate in fuoripista. Tra loro, uno sciatore polacco classe 2006 è rimasto semisepolto mentre scendeva lungo un canale molto esposto a circa 2.700 metri. Il giovane, inizialmente incosciente, è stato estratto dal fratello e dai due operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, impegnati nel servizio di Soccorso Piste, e poi elitrasportato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove è stato stabilizzato. Sarebbe in gravi condizioni.

Immediatamente è scattata un’imponente macchina dei soccorsi: oltre ai soccorritori già sul posto, sono intervenute due eliambulanze con unità cinofila, personale sanitario e squadre dei vigili del fuoco volontari, mentre le stazioni di Vermiglio e Pejo del Soccorso Alpino coadiuvavano le operazioni di bonifica. L’intervento si è concluso intorno alle 14:50, senza rilevare ulteriori coinvolti.

La valanga si è staccata a circa 2.500 metri di quota, mentre il bollettino valanghe dell’Arpa indicava rischio marcato (arancione-3). Gli accumuli di neve caduti nei giorni scorsi, uniti all’innalzamento delle temperature, hanno favorito il distacco.

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Non è ancora chiaro il numero totale di persone coinvolte e le operazioni di soccorso sono tuttora in corso. Solo ieri, domenica 15 marzo, un grave incidente montano si è verificato a Foppolo (Bergamo): una valanga ha travolto uno scialpinista di 36 anni impegnato fuori pista tra Montebello e Valgussera. I due compagni sono rimasti illesi e hanno dato l’allarme. Soccorritori e due eliambulanze del 118 lo hanno estratto e elitrasportato in ospedale, dove resta in condizioni gravi ma non in pericolo di vita.

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