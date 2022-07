Trovata morta in campagna, per un anno nessuno la cerca: seppellita in tomba anonima Inutili tutti gli esami post mortem e il prelievo del Dna. Gli inquirenti non hanno trovato alcun profilo compatibile tra gli scomparsi: la donna seppellita in una tomba anonima nel Livornese.

A cura di Antonio Palma

Non ha un nome e probabilmente non lo avrà mai la donna trovata morta quasi un anno fa tra le campagne al confine fra i comuni di San Vincenzo e Campiglia Marittima, in provincia di Livorno.

In tutto questo tempo infatti le forze dell'ordine non sono riuscite a darle una identità ma soprattutto nessuno si è fatto vivo per reclamarne il corpo che ora sarà seppellito in un tomba anonima nel cimitero comunale di San Vincenzo.

La salma infatti è stata dichiarata non identificata e, come racconta il Tirreno, la procura della Repubblica di Livorno ora ha dato il via libera alla sepoltura visto che è trascorso il periodo di legge per la sua identificazione.

Ad occuparsi del trasferimento dall'obitorio di Medicina legale dell’Università di Pisa, dove è la salma è stata conservata per tutto il tempo, della tomba e della bara, è stata l'amministrazione del comune in cui è stata rinvenuta la salma ma ovviamente non ci sarà nessuna foto e nessun nome.

Nessuno infatti ha riconosciuto quella donna di circa trent’anni rinvenuta senza vita sotto un ulivo la mattina del 21 agosto del 2021, senza nessun segno di violenza. Nemmeno chi l'ha coperta con quel telo azzurro da cui scorgeva la sua mano.

Al momento del ritrovamento da parte di un passante, che ha notato proprio quella mano, la donna era già morta da almeno due giorni, secondo le analisi del medio legale.

Inutili tutti gli esami post mortem e il prelievo del Dna. Gli inquirenti non hanno trovato alcun profilo compatibile tra gli scomparsi in tutta Italia così come inutile è stata la ricerca nelle banche dati delle persone scomparse di tutta Europa.