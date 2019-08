Tragedia sfiorata a cima Presena, in provincia di Trento, dove due escursionisti sono rimasti feriti in seguito all'esplosione accidentale di una bomba, un residuato bellico molto probabilmente risalente alla Prima Guerra Mondiale rimasto inesploso per oltre un secolo a oltre tremila metri di quota. Uno dei due escursionisti avrebbe riportato gravi ferite, anche se non sarebbe in pericolo di vita.

L'allarme è scattato oggi poco prima delle 15 e l'intera macchina dei soccorsi si è attivata per intervenire sul luogo dell'incidente, nel gruppo dell'Adamello. Gli uomini del soccorso alpino e dei vigili del fuoco di zona, i permanenti di Trento e i carabinieri artificieri hanno raggiunto l'area dell'esplosione e anche l'elicottero si è levato in volo per calare con il verricello l'equipe tecnica e medica sul luogo dell'incidente.

L’intero gruppo dell’Adamello è stato interessato nel corso della Prima guerra mondiale da violentissimi scontri tra l’esercito italiano e quello austroungarico. Cima Presena – in particolare – rappresentava un'importante posizione strategica, fulcro delle difese austriache. Per questo motivo quella montagna è stata di frequente presa d’assalto eoggetto di fitti bombardamenti da parte dell’artiglieria italiana.

Non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'incidente avvenuto ai due escursionisti e le informazioni sono ancora frammentarie. Sembra, però, che nell'esplosione dell'ordigno uno dei due uomini sia rimasto gravemente ferito. A quanto are avrebbe tentato di estrarre la bomba dalla neve e avrebbe riportato gravi conseguenze agli arti superiori.