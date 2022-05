Tragedia sul lavoro, Oronzo cade da impalcatura e muore dopo volo nel vuoto di 6 metri Oronzo Pisanò è deceduto dopo esser caduto da una impalcatura in un cantiere edile a Salve, comune della provincia di Lecce. L’uomo lascia la moglie e due figlie.

A cura di Antonio Palma

L’ennesima tragedia sul lavoro è costata la vita a un lavoratore edile questa mattina nel Salento. La vittima è un uomo di 53 anni, Oronzo Pisanò, titolare di un'impresa edile che stava lavorando in un cantiere allestito per la ristrutturazione di un appartamento. Il dramma si è consumato nelle prime ore di mercoledì a Salve, comune della provincia di Lecce, situato sul versante ionico del basso Salento. A dare l’allarme è stato il proprietario dell’immobile che avrebbe assistito alla scena senza poter fare nulla. La tragedia poco dopo l’inizio dei lavori, attorno alle 8,30, quando sul posto sono accorsi i sanitari del 118 per i primi soccorsi ma purtroppo per il 53enne non c’è stato nulla da fare e i soccorritori ne hanno solo potuto accertare il decesso.

Oronzo Pisanò è deceduto dopo esser caduto da una impalcatura facendo un volo nel vuoto di circa dei metri che si è rivelato fatale, l’uomo lascia la moglie e due figlie. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, infatti, l'incidente sarebbe avvenuto mentre l’uomo stava montando l'impalcatura necessaria per lavori di ristrutturazione in un appartamento. Per motivi ancora da accertare, il lavoratore è scivolato precipitando al suolo. Sul luogo della tragedia sono accorsi anche i carabinieri di Salve e della stazione di Tricase (Lecce) e gli ispettori dello Spesal, il Servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, della Asl salentina, a cui spetta ora il compito di ricostruire i fatti e accertare l’eventuale mancanza di misure di sicurezza su cantiere edile. La salma è stata trasferita all'ospedale Vito Fazzi di Lecce a disposizione dell'autorità giudiziaria, che potrebbe disporre l'autopsia.