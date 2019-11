in foto: immagine di repertorio

Una banale lite tra fratelli in casa è improvvisamente degenerata rischiando di finire seriamente in tragedia nelle scorse ore nel Torinese. Uno dei due contendenti infatti ha estratto un coltello e colpito il fratello che è rimasto ferito gravemente. La violenta aggressione nella serata di lunedì in un appartamento di Rivalta. Ad avere la peggio è stato il fratello maggiore, un quarantene che è stato raggiunto da diverse fendenti all'addome e al torace ed è rimasto ferito gravemente. Fortunatamente i tempestivi soccorsi medici del 118 sono riusciti a stabilizzarlo trasportandolo poi d'urgenza al pronto soccorso del San Luigi di Orbassano. In ospedale l'uomo è stato ricoverato in condizioni serie e i medici si sono riservati la prognosi ma dopo i primi accertamenti clinici sarebbe stato escluso il pericolo di vita.

Illeso invece l'altro fratello, un 39enne che però è stato immediatamente bloccato e arrestato dai carabinieri di Orbassano intervenuti sul posto dopo l'allarme. Ora deve rispondere delle accuse di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale per aver cercato di colpire anche i militari intervenuti. Secondo una primissima ricostruzione degli stessi carabinieri, i due fratelli, entrambi già noti alle forze dell'ordine e residenti nello steso appartamento del comune alle porte di Torino, avrebbero iniziato a litigare per futili motivi in casa. Il più giovane però ad un certo punto ha afferrato un grosso coltello da cucina colpendo più volte il fratello. A dare l’allarme sarebbe stato il padre dei due, che in quel momento si trovava all’interno dello stesso alloggio, in una palazzina popolare, e avrebbe assistito all'intera scena.