Incidente per un bambino di due anni di Mezzi Po, frazione di Settimo Torinese: il piccolo è caduto sotto il trattore tagliaerba guidato dal papà e ha perso diverse dita. E' successo oggi, venerdì 17 luglio, intorno alle 18. Il bambino si trovava col genitore nella cascina di famiglia quando, per cause che sono al vaglio dei carabinieri, è finito sotto il mezzo agricolo. La giovane vittima è stata subito soccorsa e trasportata in elicottero all'ospedale Regina Margherita dove è in corso la valutazione delle sue condizioni. A quanto pare, però, si sarebbe amputato tutte le falangi di tre dita della mano destra e quattro della mano sinistra. I chirurghi stanno però osservando la situazione delle due mani per poter salvare quanto possibile.

La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Chivasso. Incidente del genere si sono già verificati in passato e con esiti ben diversi. Quasi un anno fa a Chioggia un pensionato è stato investito da un trattore tagliaerba ed è morto dissanguato dopo aver subito l'amputazione delle gambe; a Vigonza, in provincia di Padova, un 65enne stava tagliando l'erba nel giardino di casa sua quando è stato colto da un malore ed, accasciandosi, è caduto con il volto sopra ai taglienti denti della fresa che stava utilizzando: è morto dilaniato.