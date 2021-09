Torino, 23enne accoltella la compagna 21enne e tenta suicidio con la varechina: sono gravi Un giovane di 23 anni ha accoltellato la compagna di 21 anni ferendola gravemente prima di tentare di togliersi la vita a sua volta con la varechina rimanendo ferito in maniera grave. L’episodio si è consumato nella tarda serata venerdì all’interno di un’abitazione a Caluso, piccola cittadina nell’area del Canavese.

A cura di Antonio Palma

Una lite in casa tra una coppia è sfociata in tragedia nelle scorse ore nel Torinese dove un giovane di 23 anni ha accoltellato la compagna di 21 anni ferendola gravemente prima di tentare di togliersi la vita a sua volta con la varechina rimanendo ferito in maniera grave. L’episodio si è consumato nella tarda serata di ieri, venerdì 25 settembre all’interno di un’abitazione a Caluso, piccola cittadina nell'area del Canavese, nella città metropolitana di Torino. Entrambi i giovani sono rimasti feriti gravemente e sono ora ricoverati in ospedale condizioni ritenute molto gravi.

I due protagonisti della terribile vicenda, entrambi di nazionalità nigeriana, sono ora in pericolo di vita. Secondo quanto accertato finora dai carabinieri intervenuti sul posto, tutto sarebbe nato da una furibonda lite tra la coppia nell’alloggio che condividevano in un condominio in via Martiri d'Italia. Al culmine della lite, intorno alle 21.30, il ragazzo ha afferrato un coltello da cucina scagliandosi contro la campagna che ha colpito ripetutamente con numerosi fendenti lasciandola a terra in una pozza di sangue. Probabilmente credendo di averla uccisa, l’uomo poi avrebbe tentato il suicido ingerendo della varechina che teneva sempre in casa.

A lanciare l'allarme con una cimata al numero di emergenza 112 sono stati i vicini di casa della coppia messi in allerta dalle urla che provenivano dall’appartamento. Quando i militari dell’arma sono arrivati sul posto insieme ai sanitari del 118, la giovane era ancora viva anche se molto grave. La 21enne è stata quindi trasportata in codice rosso in ospedale dove ora è ricoverato in condizioni gravi. Soccorso e ricoverato anche il compagno che ora è in prognosi riservata all'ospedale di Chivasso. L’uomo è in stato di fermo con l’accusa di tentato omicidio.