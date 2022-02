Tiene la finestra aperta per paura del Covid, accoltellato e ferito gravemente dal vicino di casa L’aggressore chiedeva di chiudere la finestra del ballatoio comune per il freddo, il vicino la teneva aperta come misura di prevenzione del contagio covid.

A cura di Antonio Palma

Una banale lite tra vicini a causa di una finestra tenuta aperta per arieggiare i locali comuni stava per trasformarsi in tragedia mercoledì sera a Rolo, piccolo comune della provincia di Reggio Emilia. Al termine dell'ennesima discussione per quella finestra del ballatoio, che uno voleva tenere aperta per far prendere aria ai locali in tempo di covid e l'altro voleva chiudere per il freddo, un uomo ha estratto un coltello e ha colpito il vicino ferendolo gravemente. Il tempestivo intervento dei soccorsi medici del 118, allertati dagli altri residenti della palazzina, ha permesso di scongiurare il peggio per il 50enne ferito mentre l'aggressore 56enne è stato fermato poco dopo dai carabinieri e ora è in stato di arresto con la pesante accusa di tentato omicidio.

Secondo quanto ricostruito finora dagli inquirenti, anche in base alle testimonianze degli altri residenti, tra i due da tempo erano liti continue per quella finestra che il ferito voleva tenere aperta il più a lungo possibile, anche come misura di prevenzione del contagio covid, e l'altro chiedeva di chiudere per il freddo. Nella tarda serata di mercoledì, intorno alle 23, la discussione però è degenerata. Il 56enne infatti ha chiuso la finestra e ha atteso che il vicino andasse a riaprirla, come faceva sempre, e lo ha affrontato. Dalle parole in poco tempo si è passati ai fatti. L'uomo ha impugnato un coltello a serramanico e ha colpito il rivale più volte ferendolo a un braccio, all'addome e al collo. Le urla hanno subito messo in allarme il palazzo e sul posto sono accorsi carabinieri e il 118 con ambulanza ed elicottero. Il ferito è stato immediatamente trasportato d'urgenza all'ospedale di Bologna dove è stato sottoposto a intervento chirurgico e ricoverato con prognosi riservata. La lama infatti ha colpito anche organi interni anche se ora è fuori pericolo di vita. L'aggressore è stato arrestato subito dai carabinieri e portato nel carcere di Regio Emilia, sequestrato il coltello che aveva ancora in casa sporco di sangue.