Terremoto a Reggio Calabria, scossa di magnitudo 3.3 avvertita dalla popolazione Scossa di terremoto a Reggio Calabria. Secondo i rilievi dell’Ingv, l’epicentro del sisma è stato localizzato nel comune di Feroleto della Chiesa.

A cura di Antonio Palma

Forte scossa di terremoto a Reggio Calabria nel primissimo pomeriggio oggi, martedì 15 marzo. Il sisma di magnitudo 3.3 è stato chiaramente avvertito dalla popolazione. Secondo i rilievi dell'Ingv, l'epicentro del terremoto è stato localizzato nel comune di Feroleto della Chiesa, in provincia di Reggio Calabria, mentre l'ipocentro registrato a una profondità di circa 12 chilometri. I sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato la scossa alle ore 14 in punto con epicentro alle coordinate geografiche (lat, lon) 38.462, 16.05. Si tratta del territorio del comune di Feroleto della Chiesa, piccolo centro di 1500 abitanti della città metropolitana di Reggio Calabria. L'evento sismico però è stato chiaramente avvertito dalla popolazione in gran parte del sud della Calabria.

Tantissime le segnalazioni della scossa da parte degli utenti sui social. La scossa è stata avvertita ad esempio a Rosarno e Taurianova dove alcune persone sono scappate in strada per paura quando muri e finestre hanno iniziato a vibrare. Numerosissime le segnalazioni fra Vibo Valentia e Reggio Calabria ma alcune anche dal Catanzarese. Al momento però fortunatamente non si segnalano danni a persone o cose. I comuni maggiormente vicini all’epicentro del terremoto, cioè nel nel raggio di 10 chilometri dal sisma, sono oltre a quello di Feroleto della Chiesa, Melicucco, Anoia, Laureana di Borrello, Maropati, Galatro, Candidoni, Polistena, Cinquefrondi, Rosarno, Serrata, Giffone, San Giorgio Morgeto, Rizziconi e San Pietro di Caridà, tutti nella città metropolitana di Reggio Calabria. Sono oltre 23 invece i comuni nel raggio di venti chilometri dove la scossa si è sentita ugualmente forte, sparsi tra le province di Reggio e Vibo Valentia.