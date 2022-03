Tenta di dividere i suoi cani ma il pitbull lo azzanna, muore dissanguato nel cortile di casa La vittima è Franco Traversa, azzannato con ferocia alla gamba dal pitbull di famiglia che cercava di separare da un altro cane nel cortile di casa.

A cura di Antonio Palma

Morto dissanguato nel cortile di casa dopo essere stato morso da un pitbull di sua proprietà, così è deceduto nelle scorse ore Franco Traversa, un pensionato piemontese dell'Alessandrino. Secondo quanto ricostruito finora, pare che l'uomo stesse tentando di dividere due suoi cani che si stavano azzuffando quando uno degli animali si è rivolto contro di lui aggredendolo e uccidendolo. La terribile scena è accaduta nel pomeriggio oggi, mercoledì 23 marzo, nel cortile dell'abitazione dell'uomo a Pozzolo Formigaro, piccolo centro del novese a pochi chilometri da Novi Ligure. Inutili per l'anziano di 85 anni i successivi soccorsi medici da parte del 118 allertati da alcuni parenti. Il morso del pitbull infatti si è rivelato letale.

L'animale infatti lo ha azzannato con ferocia alla gamba, spezzandogli l’arteria femorale provocandone così la morte in pochi minuti. L'ottantancinquenne è morto dissanguato davanti agli occhi terrorizzati dei suoi famigliari che no hanno potuto fare nulla per lui. L'allevatore è morto in pochi minuti e quando sono arrivati i soccorsi era già morto e i sanitari ne hanno potuto accertare solo il decesso. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti anche i carabinieri di Novi Ligure che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica esatta dei fatti. Secondo una sommaria ricostruzione dei carabinieri accorsi sul posto, l'anziano era intervenuto per separare i due cani di famiglia quando è stato aggredito. A dare l'allarme è stata la nuora che ha visto la scena e ha chiamato il 112, ma all'arrivo dei sanitari l'85enne era già morto. La dinamica precisa dei fatti è ancora in corso di accertamento.