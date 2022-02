Suv sbanda e travolge lavoratori in strada: operaio muore schiacciato contro un camion, due feriti La tragedia a Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno. Il suv è uscito fuori strada e ha schiacciato l’operaio contro il camion fermo nel cantiere.

A cura di Antonio Palma

Tragedia questa mattina in un cantiere stradale nel comune di Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno. Un operaio è morto e altri due sono rimasti feriti gravemente quando un suv coinvolto in un incidente stradale ha travolto il gruppo di lavoratori che si trovavano a bordo strada. Il dramma si è consumato nella mattinata di oggi, martedì 22 febbraio, intorno alle 11, sulla strada della Torre, in località Vada, nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo. Il mezzo è piombato improvvisamente nell’area di cantiere e il gruppo di lavoratori non ha potuto fare niente per evitarlo.

L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo all’operaio che è rimasto schiacciato tra la vettura e un camion fermo nel cantiere. La vittima è un operaio di 56 anni per il quale i servizi di emergenza no hanno potuto fare nulla. Sul posto son accorse diverse ambulanze e automediche oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Livorno ma ogni sforzo per salvare l’operaio si è rivelato vano. Viste le gravi condizioni era stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso che però poi è tornato alla base vuoto. Nell’incidente travolti e feriti anche altri due operai, soccorsi e trasportati d’urgenza in ospedale. Le loro condizioni sarebbero gravi.

Sul luogo dell’accaduto anche i carabinieri e la polizia municipale a cui spetterà il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell'incidente mortale. Da una prima analisi dell’accaduto è emerso che il tutto ha avuto luogo da un incidente in strada. Il suv, per motivi tutti da chiarire, stava procedendo in direzione sud quando si è scontrato con un’altra vettura, ha sbandato ed finito fuori strada dove ha travolto l'operaio, schiacciandolo contro il camion fermo nel cantiere.