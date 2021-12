Studentessa 23enne aggredita e abusata in strada a Sassari: trovata con i pantaloni strappati La 23enne in Erasmus ha raccontato di essere stata aggredita alle spalle da un uomo mentre si incamminava verso casa e di aver lottato con tutte le sue forze per liberarsi.

A cura di Antonio Palma

Bloccata, palpeggiata e aggredita sessualmente di giorno, in strada e all'aperto da un uomo sconosciuto che purtroppo l'ha sorpresa di spalle, è la terribile violenza sessuale subita da una giovane studentessa di 23 anni a Sassari dove si trova per il progetto Erasmus. È stata la stessa ragazza straniera a raccontare l'accaduto ai soccorritori del 118 che l'hanno ritrovata in strada sotto shock e con i pantaloni strappati dopo una chiamata di emergenza. L'episodio è avvenuto venerdì scorso, intorno alle 7 del mattino, quando la giovane stava tornando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici di università. Come riporta La Nuova Sardegna, dopo l'allarme al 118, sul posto, in via Rockefeller, è accorsa un'ambulanza, che l'ha trasportata in ospedale, ma anche una volate della polizia che ha avviato subito le indagini. Nell'ambito degli accertamenti è stato fermato un giovane di un paese dell'hinterland sassarese che è stato poi denunciato per minacce e resistenza a pubblico ufficiale ma non per la violenza sessuale.

La ragazza intanto sabato ha lasciato l’ospedale dopo le cure del caso ma sarà ascoltata nuovamente visto che il suo racconto sarà fondamentale per ricostruire i fatti e identificare con certezza l'autore dell'aggressione sessuale. Finora avrebbe riferito di essere stata aggredita alle spalle da un uomo mentre si incamminava verso casa e di aver lottato con tutte le sue forze per liberarsi dalla morsa dell'aggressore come dimostrano i lividi su tutto il corpo. Le forze dell'ordine hanno acquisito anche i video delle telecamere zona per cercare di identificare eventuali sospetti. Si cerca di capire infatti se l’aggressore l’abbia incontrata casualmente in strada o se l'abbia seguita decidendo di entrare in azione successivamente, approfittando del fatto che fosse rimasta sola. A questo proposito si sta cercando di ricostruire gli ultimi spostamenti della ragazza prima dell'aggressione.