Sorpreso a scaricare oltre 600 kg di scarti tessili in un cassonetto: denunciato dai carabinieri

A cura di Antonio Palma

È stato sorpreso scaricare oltre 600 kg di scarti tessili in un cassonetto a bordo strada, per questo un uomo di 32 anni è stato denunciato a piede libero dai carabinieri e ora deve rispendere del reato di gestione di rifiuti non autorizzata. Il caso a Firenze, nella zona dell'Osmannoro, al confine tra il capoluogo toscano, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino. All'arrivo dei militari dell'arma l'uomo era ancora intento a scaricare il suo furgone stipato all'inverosimile di scarti di rifiuti tessili, probabilmente prodotti da qualche azienda o più aziende dell’area industriale.

La scoperta durante la scorsa notte quando i carabinieri Forestali di Ceppeto hanno intercettato il furgone nell'ambito delle attività di contrasto alla gestione ed allo smaltimento illecito dei rifiuti in zona messe in campo dai reparti specializzati insieme ai nuclei della territoriale. L’uomo stava scaricando i sacchi da un furgone bianco per gettarli all’interno di cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani in via de’ Cattani quando i carabinieri lo hanno visto e bloccato. Una volta ispezionato il carico i militari hanno avuto la conferma che all’interno del mezzo erano presenti 32 sacchi neri, contenenti i rifiuti, del peso stimato di 640 chilogrammi. A questo punto i Carabinieri hanno chiesto la documentazione necessaria per il trasporto di questi scarti considerati a tutti gli effetti rifiuti speciali prodotti da attività d’impresa ma l'uomo non ha saputo fornire alcun documento. Non solo, il furgone con il quale stava trasportano il materiale non risultava iscritto all’Albo gestori ambientali e dunque non poteva effettuare il trasporto di rifiuti speciali.