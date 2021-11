Si rompe cinghia della gru, operaio muore schiacciato dai tubi a Genova La vittima è un operaio di 48 anni che si trovava sotto la gru al momento della caduta dei tubi e che è rimasto travolto senza via di scampo. Il dramma si è consumato nella mattinata di oggi, mercoledì 10 novembre, a San Quirico, sulle alture del capoluogo ligure. Dalle prime informazioni si sarebbe rotta una cinghia che teneva legati i tubi.

A cura di Antonio Palma

Ennesimo dramma sul lavoro oggi a Genova dove un operaio edile è morto tragicamente nei locali della ditta dove stava lavorando dopo essere rimasto schiacciato da grossi tubi caduti dall'alto di una gru. Il dramma si è consumato nella mattinata di oggi, mercoledì 10 novembre, a San Quirico in val Polcevera, sulle alture del capoluogo ligure. La vittima è un operaio di 48 anni che si trovava sotto la gru al momento della caduta dei tubi e che è rimasto travolto senza via di scampo. L'infortunio mortale è avvenuto in un'azienda di lavorazione oli minerali.

Inutili per lui i successivi soccorsi medici da parte del personale medico del 118, accorso sul posto a seguito della chiamata di emergenza da parte dei colleghi della vittima che hanno assistito alla terribile scena senza poter fare nulla. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'operaio quarantottenne è rimasto schiacciato dai grossi tubi che si sono staccati da una gru che li stava spostando da una parte all'altra. Dalle prime informazioni, si sarebbe rotta una cinghia che li teneva legati e che li ha fatti cadere. Sull'esatta dinamica dei fatti sono in corso ora gli accertanti delle forze dell'ordine e dei tecnici dell'ispettorato del lavoro dell'Asl che son intervenuti dopo i fatti. sul posto anche i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e per gli accertamenti tecnici. Del caso è stato informato anche il pm di turno della Procura di Genova per le opportune valutazioni e disposizioni. Per consentire i rilievi sul posto, l'area del magazzino dove si è consumato l'incidente mortale sul lavoro è stata posta sotto sequestro.