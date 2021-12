Si laurea a 75 anni con 110 e lode, la storia di Pier Domenico: da magazziniere a “Maestro del lavoro” La storia di Pier Domenico Sabbatani, un pensionato faentino che giovedì scorso è stato proclamato dottore in filosofia dalla commissione di Esame all’Università di Bologna.

A cura di Antonio Palma

Dopo aver dovuto abbandonare la scuola per trovarsi un lavoro, da semplice magazziniere, all'età di 19 anni, ha scalato l'intera gerarchia lavorativa nell'azienda arrivando a diventarne dirigente, ma nemmeno questo gli è bastato e così da pensionato ha deciso di iscriversi finalmente alla tanto sognata università, laureandosi a 75 anni con 110 e lode. È la storia di Pier Domenico Sabbatani, un pensionato faentino che giovedì scorso è stato proclamato dottore in filosofia dalla commissione di Esame all’Università di Bologna. Un sogno che si avverato per il nonno Pier Domenico ma che non rappresenta di certo un traguardo definitivo visto che si è già iscritto alla Magistrale per proseguire gli studi.

“Ho mantenuto una vecchia promessa fatta a mio padre” ha rivelato l'uomo a ravennawebtv, raccontando la sua giovinezza fatta di tante speranze di studio interrotte però con l'arrivo di un figlio che lo ha spinto a cercare subito un lavoro per mantenere la nuova famiglia. "I miei ci tenevano a farmi studiare, avrebbero voluto vedermi laureato. A 19 anni mi iscrissi al concorso per diventare insegnante, ma dovetti cambiare i miei progetti, essendo la mia attuale moglie in attesa di un figlio. La mia famiglia non poteva certo mantenermi, così dovetti trovarmi un lavoro subito" ha raccontato il settantacinquenne. Anche senza laurea la sua vita lavorativa è stata un successo, passando da magazziniere a direttore commerciale dopo i vari step. Un successo coronato anche dall'onorificenza della Stella al merito del lavoro conferita dal Presidente della Repubblica .

"Durante i miei viaggi di lavoro tenevo sempre in valigia il libro di Seneca ‘Lettere a Lucilio'. Mi piaceva approfondire e ho arricchito la mia biblioteca di molti testi filosofici. Finché tre anni fa ho pensato di iscrivermi al corso di laurea in filosofia all’Università di Bologna. Sono stati tre anni intensi" ha rivelato Pier Domenico Sabbatani . A complicare le cose anche il Covid e le lezioni in Dad ma alla fine è arrivata la laurea con una tesi sulla “malattia sacra”, ovvero l’epilessia, vista attraverso il pensiero delle tre religioni monoteiste