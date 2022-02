Si finge una donna e chiede foto sexy per ricattare: “Dammi 2mila euro o pubblico tutto” Fingendosi una giovane ragazza molto avvenente, un 55enne ha tentato di estorcere denaro a un alto uomo dopo averlo convinto a farsi riprendere nudo online.

A cura di Antonio Palma

Con un falso profilo di donna sui social, ha adescato un altro uomo online convincendolo a spogliarsi e a inviargli foto online col solo scopo di ricattarlo ed estorcergli denaro dietro la minaccia di divulgare gli scatti osé. Per questo un uomo di 55 anni è stato individuato e denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari con l'accusa di truffa aggravata. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Stazione di Villacidro a cui la vittima si è rivolta, il tutto era iniziato nel novembre dello scorso anno quando la finta donna ha contattato su Facebook la vittima designata, un 46enne operaio di Villacidro, nella provincia del Sud Sardegna, e ha iniziato a circuirlo. Fingendosi una giovane ragazza molto avvenente, ha carpito la sua fiducia, inducendolo infine a spogliarsi e farsi riprendere nudo e con le parti intime esposte.

Poco dopo è partito il ricatto. Al 46enne è arrivata una espressa richiesta di soldi dietro la minaccia che, se non avesse pagato, quelle immagini sarebbero state divulgate ad amici e parenti sui social. La richiesta iniziale era di 2mila euro da versare su una carta ma il 46enne non ha ceduto al ricatto e non si è lasciato intimidire rivolgendosi subito ai carabinieri a cui ha raccontato l'accaduto. Dopo la formale denuncia scattata il 15 novembre scorso, I militari dell'arma hanno subito avviato le indagini riuscendo infine a individuare il responsabile , identificato come un 55enne modenese, disoccupato e con precedenti denunce a carico. L'indagine ora prosegue per identificare anche i probabili complici che secondo qui inquirenti avrebbero aiutato l'uomo a mettere in atto la tentata truffa