Terribile scoperta nelle scorse ore da parte di turisti e bagnanti che affollavano un tratto della costa di Marina di Pietrasanta, frazione del comune rivierasco della Versilia, in provincia di Lucca. Dalla spiaggia infatti in molti hanno scorto con orrore che in mare, a poche decine di metri dalla riva, galleggiava il corpo senza vita di un uomo. Sul posto è subito scattato l'allarme e sono così intervenuti i bagnini dei vari servizi di salvataggio degli stabilimenti balneari della zona che si sono tuffati in mare con le zattere e in poco tempo hanno raggiunto l'uomo. Il bagnante è stato portato subito a riva per le manovre di primo soccorso e nel frattempo è stato allertato anche il 118 ma ogni sforzo per salvarlo si è rivelato inutile.

Del resto le condizioni dell'uomo erano apparse fin da subito molto gravi. Al momento del ritrovamento il bagnante era già esanime e galleggiava in acqua a faccia in giù. Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di oggi martedì 23 luglio nelle acque antistanti il bagno Tirreno, a Tonfano, una delle quattro frazioni di Marina di Pietrasanta. Per i soccorsi, sul luogo dell'accaduto sono intervenuti anche i sanitari del 118 con una ambulanza della Croce Verde di Pietrasanta. Per salvare l'uomo è stata tentata la rianimazione anche con defibrillatore ma ogni sforzo è stato vano e i medici alla fine si sono dovuto rendere dichiarandone la morte sul posto. La vittima è stata successivamente identificata come un cittadino cinese di 43 anni residente in Italia. Al momento si sospetta un malore durante il bagno in mare ma sulle circostanze che hanno condotto alla sua morte sono ancora in corso gli accertamenti degli uomini della Capitaneria di Porto, intervenuti anche loro sul posto per i rilievi di rito.