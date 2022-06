Scivola mentre fa le pulizie in casa, donna cade dalla finestra e precipita nel vuoto a Caltanissetta Alla donna sono state riscontrati numerose e gravi lesioni tra cui un trauma cranico con emorragia cerebrale, un trauma della colonna e varie fratture e lesioni.

Era intenta nei lavori domestici e aveva deciso di dare una pulita ai vetri delle finestre della sua abitazione quando, per motivi da accertare, è scivolata perdendo l’equilibrio e precipitando nel vuoto per diversi metri. È il terribile incidente di cui è stata vittima questa mattina una donna siciliana di 38 anni, ora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Caltanissetta.

L'incidente è avvenuto in un'abitazione di via Babbaurra a San Cataldo, nell’hinterland di Caltanissetta. Secondo quanto ricostruito finora, la donna era salita su un qualche tipo di sgabello per pulire i vetri ma qualcosa è andato storto. La 38enne è volata giù per diversi metri dopo essere caduta da una finestra del suo appartamento al primo piano, schiantandosi violentemente al suolo.

Immediatamente soccorsa dagli operatori del 118 allertati con una chiamata di emergenza, le condizioni della trentottenne sono apparse subito molto gravi. La donna è stata immobilizzata e trasportata con un'ambulanza in codice rosso di massima gravità al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Nel nosocomio è stata quindi ricoverata nel reparto di Rianimazione con prognosi riservata.

Secondo le prime notizie alla donna sono state riscontrati numerose e gravi lesioni tra cui un trauma cranico con emorragia cerebrale, un trauma della colonna e varie fratture e lesioni. Al momento l’episodio appare frutto di una tragica fatalità, la donna sarebbe scivolata durate le pulizie sbilanciandosi troppo all’esterno e non riuscendo più ad aggrapparsi a nulla per fermare la caduta

Purtroppo lo stesso comune siciliano oggi è stato scenario anche di un altro grave incidente. Nella zona industriale infatti è rimasto ferito un uomo di 70 anni che stava lavorando con la sua motozappa, quando è scivolato. La gamba è rimasta incastrata nelle lamiere e l’uomo è rimasto ferito gravemente all’arto. Anche lui trasportato inizialmente all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, è stato poi trasferito poi a Palermo in chirurgia plastica.