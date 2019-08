Flavia Loche, sindaca di Tonara di 45 anni, ha tentato di togliersi la vita ieri, ingerendo un mix di alcolici e farmaci ed è stata salvata dai carabinieri della Compagnia di Tempio, che hanno trovato la sua automobile vicino ad una diga. La donna era già semincosciente e probabilmente sarebbe riuscita nel suo intento senza il provvidenziale intervento dei militari.

La prima cittadina è stata soccorsa e accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale Dettori di Tempio. In precedenza i familiari avevano lanciato l'allarme e i carabinieri sono riusciti a ricostruire i movimenti della donna grazie alla geolocalizzazione del suo telefono cellulare, e in questo modo a salvarle la vita.

Flavia Loche è la moglie dell'ex sindaco di Tonara Pierpaolo Sau, arrestato nel 2015 nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Oristano su un presunto giro di appalti pilotati in Sardegna, che ha portato all'arresto di altri quattro sindaci. Sau era già al lavoro per la riconferma al secondo mandato, ma dopo che sono scattate le manette è stata sua moglie a prendere in mano la lista (Po Tonara Sempere) che ha sconfitto la candidata della civica (Tonaresos po Tonara) di centrosinistra Sebastiana Porru.