Sara Scimmi, morta travolta da un camion: procura riapre il caso. L’avvocato: “Prove manomesse” La 19enne nel settembre del 2017 fu trovata morta a Castelfiorentino, in provincia di Firenze. Secondo le indagini, sarebbe stata travolta da un camion mentre camminava lungo la strada in cui viveva.

A cura di Biagio Chiariello

È stato riaperto il caso sulla morte di Sara Scimmi, la 19enne che nella notte del 9 settembre 2017 fu trovata senza vita, dopo essere stata travolta da un mezzo pesante a Castelfiorentino (Firenze), paese dove abitava, ai bordi della strada regionale 429. La procura del capoluogo toscano ha deciso di agire sulla scorta delle prove presentate da Emme Team e dall’Avv. Antonio Guglielmelli. È stato quest'ultimo a darne notizia.

Secondo le indagini di Emme Team, sarebbe "emersa una manomissione della copia forense dello smartphone in uso alla vittima e l'identificazione di un'auto, presente all'interno delle riprese di videosorveglianza, che potrebbe aver trasportato Sara Scimmi fino al luogo dove perse la vita".

In particolare, grazie ad alcune tecnologie a disposizione negli Stati Uniti in materia di restauro video, sarebbe stato scoperto il modello della vettura coinvolta nella morte della giovane, arrivando a identificare targa e proprietario.

Nel frattempo – conclude la nota di Emme Team – nuovi testimoni di quella notte si sono fatti avanti e le perizie eseguite sui social network e sul telefono di Sara Scimmi, hanno permesso di acquisire elementi importanti. Dopo quasi sei anni, la famiglia ha l'occasione di portare a termine una lunga ed estenuante lotta per conoscere la verità ed ottenere giustizia".

Intanto è in corso anche il processo di appello relativo alla posizione dell'autotrasportatore di Santa Maria a Monte (Pisa), riconosciuto non colpevole in primo grado perché, secondo i giudici, non è certo se la ragazza fosse viva al momento in cui con il suo camion avrebbe colpito il corpo lungo la 429.