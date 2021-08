Saman, il fidanzato Saquib: “La sua famiglia mi minaccia sui social, sa dove sono” Sono trascorsi ormai tre mesi dalla scomparsa di Saman Abbas, la 18enne della quale non si hanno notizie dopo che aveva rifiutato il matrimonio combinato con un cugino pakistano. Secondo il fidanzato 21enne, la ragazza sarebbe ancora viva, segregata nella casa di una zia all’estero. “I genitori di Saman continuano a minacciarmi. Sanno dove mi trovo”

A cura di Gabriella Mazzeo

Saman Abbas è scomparsa ormai da più di tre mesi dalla sua casa di Novellara, la notte tra il 30 aprile e il 1 maggio. Il mistero su quelle ore è ancora tutto da svelare: diversi video portano i sospetti sulla famiglia della 18enne che, secondo gli inquirenti, potrebbe averla uccisa come "punizione" per non aver accettato un matrimonio combinato con il cugino. I genitori sono fuggiti in Pakistan pochi giorni dopo la scomparsa della ragazza, mentre gli zii e i cugini hanno lasciato l'Italia poco tempo dopo. Sulla famiglia Abbas pende un mandato di cattura internazionale che per ora, però, ha consentito il fermo di un solo cugino diretto in Spagna dalla Francia e ripreso dalle telecamere di sorveglianza nei pressi dell'abitazione di Saman la notte della sua scomparsa.

Le indagini sembrano essersi arenate dopo l'interruzione delle ricerche del corpo.dopo l'interruzione delle ricerche del corpo. Sono stati analizzati i cellulari e le conversazioni tra la 18enne e il fidanzato di 21 anni Saqib Ayub. Nella sua abitazione sono stati trovati due telefoni, ora nelle mani delle autorità. Il 21enne aveva conosciuto Saman su internet, quando lei viveva presso una struttura protetta nel Bolognese dopo essere scappata di casa. Aveva deciso di sposare proprio Saquib, opponendosi al volere della famiglia che aveva già scelto per lei le nozze in Pakistan. Voleva vivere come una qualunque ragazza italiana al fianco del ragazzo che aveva scelto. In un'intervista a Il Messaggero, Saquib ha nuovamente parlato della scomparsa della fidanzata 18enne. "Non faccio che pensare a Saman – ha raccontato -. Tutte le notti la sogno chiusa in una stanza, sequestrata in una casa. Io sono convinto che lei sia ancora viva. Anche se continuo a ricevere minacce tramite i social dei familiari, io continuo ad aspettare la verità e chiedere giustizia. Sono sempre in casa, non esco spesso e mi sono chiuso in me stesso. Ho paura e penso alla mia famiglia lontana".

Saquib è convinto che la 18enne possa essere stata portata all'estero da una zia. La pista è stata accantonata dalle forze dell'ordine che sono invece sicure che la ragazza sia purtroppo deceduta, probabilmente assassinata dagli stessi familiari. Il suo corpo potrebbe essere sepolto nei pressi dell'abitazione degli Abbas, sotto una delle serre che gli uomini della famiglia coltivavano per lavoro. Dal cellulare di un amico Saquib mostra le conversazioni con Shabbar, il padre della 18enne scomparsa. L'ultima chiamata è del 24 luglio, subito dopo l'incidente probatorio. "Mi minacciano spesso e io ho paura per i miei familiari che vivono in Pakistan. Spero che arrivi al più presto la verità. Di me e della mia incolumità mi importa poco, voglio solo sapere dove si trova Saman. Desiderio giustizia per lei e per la mia famiglia che sta vivendo un incubo. Senza di loro non avrei più motivi per vivere".

L'incubo del 21enne inizia poco tempo dopo aver intrapreso la relazione con Saman. Tramite social comincia a ricevere le prime minacce dei familiari di lei. Lo zio della ragazza gli chiedeva di restare lontano da lei per evitare spiacevoli ritorsioni contro la sua famiglia. Subito dopo, Shabbar si era presentato armato sotto casa dei familiari di Saquib, sparando in aria per lanciare un messaggio al giovane residente in Italia. Nonostante tutto, però, i due fidanzati non avevano mollato. "So per certo che in questo momento i familiari di Saman sanno dove sono. Qualche tempo fa ho ricevuto una foto che mi ritraeva mentre passeggiavo per strada. Ho denunciato, ma non vivo tranquillo. In questo momento mi preme ottenere protezione per la mia famiglia, magari facendola tornare in Italia. Non sento la necessità di cambiare regione per cambiare vita: vorrei restare qui, con la giusta protezione, per combattere per la verità".