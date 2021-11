Ruba il trattore, si schianta e ne ruba un altro: arrestato dopo doppio schianto Scenario dell’impresa la zona agricola tra le città di Celano e Avezzano, in provincia dell’Aquila, dove il 32enne è stato infine fermato e arrestato dai carabinieri.

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Furto aggravato di trattori agricoli e danneggiamento di beni pubblici e privati, sono questi i reati di cui deve rispondere un 32enne abruzzese protagonista di un singolare doppio furto di trattore in poche decine di minuti con conseguente doppio schianto coi mezzi agricoli. Scenario della singolare quanto sconsiderata impresa la zona agricola tra le città di Celano e Avezzano , in provincia dell'Aquila, dove l’uomo è stato infine fermato e arrestato dai carabinieri della locale compagnia nella notte tra venerdì e sabato.

Il trentaduenne è stato bloccato in flagranza di reato dai militari dell’arma del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Avezzano non senza aver prima provocato diversi e ingenti danni nella zona. Secondo il resoconto degli tessi carabinieri intervenuti sul posto, tutto è iniziato con l’ingresso del soggetto in una rimessa agricola della zona dove nottetempo ha rubato un primo trattore cercando di dileguarsi. La sua fuga però è durata poco visto che si è schiantato contro il cancello di un deposito comunale. Invece di fuggire a piedi, però, ha pensato bene di introdursi in un’altra rimessa agricola per portare a termine il furto di un altro trattore.

Anche il secondo furto però si è concluso con un incidente visto che l’uomo a bordo del mezzo agricolo si è schiantato contro il muro di cinta di un locale notturno di Celano i cui gestori hanno dato l'allarme. A questo punto l’arresto in flagranza di reato del 32enne, rintracciato nelle immediate vicinanze, che ha portato a un provvedimento di custodi cautelare agli arresti domiciliari. Le indagini dei carabinieri proseguono perché c’è il sospetto che l’uomo possa essere un ladro seriale visto che alcuni giorni fa era stato già denunciato per ricettazione di attrezzature agricole rinvenute e sequestrate all’interno di un locale nella sua disponibilità.