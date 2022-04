Ruba aereo in Italia, supera confine e nessuno se ne accorge, in Francia caccia per farlo atterrare L’uomo è riuscito nell’impresa volando sempre a bassa quota durante tutto il tempo ed è stato intercettato solo quando è passato sullo spazio militare di Tolone.

A cura di Antonio Palma

Prima ha rubato un piccolo aereo da turismo, poi ha volato per diversi chilometri e superato il confine senza nessuna autorizzazione e senza che nessun nel nostro Paese se ne accorgesse tanto che una volta arrivato in Francia ha fatto scattare l'allarme e corsetto i caccia militari ad alzarsi in volo per farlo atterrare. Aurore del gesto un 33enne slovacco che ieri è decollato di nascosto con un Cessna 172 dall'aeroporto "Mossi" di Novi Ligure, nell'alessandrino, in Piemonte, e infine costretto ad atterrare in Provenza dall'aeronautica militare francese. Secondo quanto ricostruito finora, tutto è iniziato di prima mattina , prima delle 7, quando l'uomo si è introdotto in un hangar del piccolo scalo piemontese e ha rubato il velivolo usato per addestramento dalla locale scuola di volo. L'uomo quindi è decollato e si è diretto verso il sud della Francia dove è arrivato indisturbato facendo però scattare l'allarme delle autorità locali.

Secondo quanto comunicato dall'Armée de l'Air et de l'Espace, l'aeronautica militare della Francia, l‘aereo era entrato nei cieli francesi senza rispettare alcune norme fondamentali: non possedeva un piano di volo, non aveva stabilito contatti con i controllori del traffico aereo e addirittura aveva sorvolato zone vietate. Non rispondendo ai ripetuti richiami a identificarsi, per lui è scattato l'allarme e in volo si è alzato un aereo da combattimento Mirage 2000 dell'aeronautica militare francese. il caccia ha infine convinto l'uomo ad atterrare all'aerodromo di AIx-Les Milles, vicino ad Aix-en-Provence, dove nel frattempo è intervenuto anche un elicottero militare.

Un Cessna simile a quello rubato

L'uomo, che secondo i media francesi non aveva nemmeno le scarpe, non ha opposto resistenza e non ha spiegato nemmeno il motivo del gesto. Non aveva documenti con sé, solo una lettera scritta in inglese che è stata sequestrata. Prima del fermo è riuscito a volare per tre ore senza che nessuno se ne accorgesse. "Noi ci siamo accorti del furto verso le 10, quando ci hanno chiamato dall'Armée de l'Air francese che ci avvisava che un nostro aereo aveva violato uno spazio aereo militare" ha raccontato il presidente della scuola di volo che ha commentato: "Una cosa così non l'ho mai vista né sentita, e nemmeno il nostro assicuratore perché nessuno mai ruba gli aerei". L'uomo è riuscito nell'impresa volando sempre a bassa quota durante tutto il tempo in cui ha attraversato lo spazio aereo italiano ed è stato segnalato in Francia solo quando è passato sullo spazio militare di Tolone che è un zona off limits per gli aerei