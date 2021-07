Un enorme rogo è divampato nella tarda mattinata di oggi, sabato 3 luglio, in un capannone industriale alla periferia di Verona generando una altissima colonna di fumo nero visibile chilometri di distanza. L’edificio interessato dall’incendio è quello dia una ditta tessile di via della Metallurgia, nella zona industriale della Bassona, che pare fosse parzialmente in ristrutturazione. Alcuni operai sono rimasti intossicati dal fumo anche se fortunatamente non si registrano feriti gravi né ustionati. L’intero complesso industriale è stato evacuato così come sono stati evacuati per precauzione anche gli edifici limitrofi tra cui anche quello che ospita alcuni uffici dell’azienda sanitaria scaligera.

Sul posto sono accorse diverse squadre di vigili del fuoco e il personale del Suem 118 con ambulanza ed automedica oltre alle forze di polizia. Alcuni operai sono rimasti intossicati dal fumo e condotte all'ospedale di Borgo Trento ma le loro condizioni non sono gravi. Durante l’incendio sono stati uditi anche diversi scoppi. Per consente le operazioni di spegnimento la viabilità stradale in zona è stata bloccata in entrambi i sensi di marcia.

Secondo una prima ricostruzione, alcuni operai stavano eseguendo lavori di manutenzione alla guaina del tetto del capannone quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è innescato il rogo che si è propagato rapidamente e poi ha anche coinvolto alcune bombole di gas utilizzate dagli stessi che sono scoppiate.

A causa dell’incendio sospesa l’attività del call center della sede del Cup di Verena. “Si informa che questa mattina il servizio del Centro Unico di Prenotazione (CUP) è stato temporaneamente sospeso a causa di un incendio divampato in un capannone attiguo alla sede del centralino, in zona Bassona a Verona che ha reso necessaria l’evacuazione del personale dallo stabile. In attesa di aggiornamenti, l’ULSS 9 si scusa per il disagio causato dalla sospensione dell’attività del CUP, che riprenderà regolarmente il prima possibile” spiegano dalla Usl.