Lutto nel Veneziano dove il coronavirus ha portato via a soli 40 anni Roberto Villotta pubblicitario di Fossalta di Portogruaro molto conosciuto in tutto il suo territorio per l'instancabile attività con la sua azienda ma anche per l'impegno personale in centinaia di eventi pubblici. Quello di Villotta è stato un lungo calvario iniziato quando gli è stato diagnosticato un tumore ma che si ulteriormente aggravato quando è rimasto contagiato dal coronavirus. Il quarantenne infatti pare si stesse riprendendo dalla malattia quando è arrivato il virus a dargli il colpo letale.

La notizia della sua morte, avvenuta mercoledì pomeriggio all'ospedale di San Donà ha colpito di sorpresa i tantissimi amici e quanto lo avevano conosciuto e apprezzato in vita. Come racconta il Gazzetino, infatti , Roberto Villotta dopo essere stato ricoverato al Covid hospital di Jesolo a inizio mese, aveva anche superato il virus e si era negativizzato. Il Coronavirus però lo aveva ormai lo aveva devastato compromettendo irrimediabilmente i polmoni. A inizio settimana è stato trasferito in Terapia intensiva perché faticava sempre di più a respirare. Difficoltà di cui il quarantene era ben consapevole. "È dura, se il mio quadro clinico non migliora mi devono intubare" aveva scritto in uno degli ultimi messaggi dall'ospedale. Il quadro clinico si è poi aggravato repentinamente nelle ultime ore fino alla drammatica notizia di ieri.

Centinaia i messaggi di cordoglio per la morte di Roberto Villotta apparsi sui social quando la notizia del suo decesso si è diffusa. "Ci lascia un ragazzo davvero in gamba, capace di attirare grosse simpatie tra i suoi coetanei e non solo. L’ho sempre visto sorridente e amico di tutti. Questa notizia ci sconvolge e addolora" ha dichiarato il sindaco di Fossalta. I funerali di Roberto Villotta si svolgeranno lunedì alle 15 nella locale parrocchia.