Ritirate uova Amadori per sospetta salmonella, si allarga l'allerta alimentare per rischio microbiologico Il Ministero della salute ha segnalato che anche alcune uova Amadori sono interessate dal maxi richiamo disposto per rischio microbiologico dal produttore per possibile contaminazione da salmonella: tutti i lotti interessati.

A cura di Antonio Palma

Si allarga l’allerta alimentare per sospetta salmonella nelle uova, scattata già nei giorni scorsi con un maxi richiamo che ha interessato numerosi marchi e supermercati. Il Ministero della salute infatti ha segnalato oggi un nuovo richiamo informando che il ritiro per rischio microbiologico è scattato anche per le uova Amadori.

Come recita l’avviso di richiamo, datato 26 agosto ma pubblicato oggi 2 settembre sul portale del Ministero dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, i ritiro riguarda nuovamente uova prodotte dalla ditta Cascina Italia, già coinvolta nel maxi richiamo dei giorni scorsi.

Diversi i lotti di uova Amadori interessati dal ritiro dai supermercati e alimentari. Si tratta di Uova fresche Categoria A, da allevamento a terra e di vario calibro, vendute in confezioni da 6 pezzi e prodotte da Cascina italia s.p.a. nel proprio stabilimento di Spirano, in provincia di Bergamo. Ecco tutti i lotti interessati:

Lotto 4282789926 con scadenza 12/09/2024;

Lotto 4736619926 con scadenza 09/09/2024;

Lotto 4832759926 con scadenza 01/09/2024;

Lotto 4679409926 con scadenza 07/09/2024;

Lotto 4501159926 con scadenza 05/09/2024.

Il richiamo è stato disposto dal produttore a scopo cautelativo per sospetta contaminazione microbiologica. Le uova interessate sono state già ritirate dagli scaffali dei negozi ma per chi avesse già acquistato le confezioni con i numeri di lotto e le scadenze sopra indicati, il consiglio è di non consumare il prodotto e di riportare le confezioni al punto vendita per la sostituzione o il rimborso.

Il comunicato del produttore

“Cascina Italia S.p.A., facendo riferimento al richiamo a scopo cautelativo recentemente adottato per specifici lotti di produzione di uova fresche di categoria A – selezionate e confezionate presso il proprio centro di imballaggio con sede a Spirano, Bergamo – ha messo in atto immediatamente tutte le azioni opportune e necessarie al fine di isolare rapidamente il potenziale rischio, garantendo così che la restante produzione possa continuare a essere distribuita in totale sicurezza" fa sapere l'azienda produttrice in un comunicato che aggiunge: "Il richiamo, a scopo cautelativo, si è reso necessario non appena avuta segnalazione di contaminazione microbiologica ambientale da parte di ATS di Brescia, a seguito di un campionamento eseguito negli ambienti di un allevamento fornitore. Il tempestivo intervento di richiamo, condotto in stretta collaborazione con le autorità competenti e le catene di distribuzione, rientra in un rigoroso piano di procedure il cui obiettivo è la tutela della salute e sicurezza del consumatore". Cascina Italia ribadisce che solo i prodotti riferiti ai lotti specificatamente indicati sono oggetto di richiamo.