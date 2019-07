Una donna di settantanove anni ha ammesso, dopo un anno di serrate indagini dei carabinieri, di aver tentato di uccidere il compagno, suo convivente, col del veleno per topi. È accaduto nella provincia di Rimini. All’uomo, un anziano di ottantatré anni malato, somministrava piccole dosi giornaliere di veleno per topi per non destare sospetti. Mescolava il veleno nella minestra oppure lo versava direttamente in bocca all'uomo. L’anziano è allettato e soffre di una malattia degenerativa. Secondo quanto la donna ha raccontato, avrebbe fatto tutto questo esclusivamente per soldi, a quanto pare preoccupata che i suoi figli perdessero la casa o che fosse costretta a lasciare la propria. Nonostante le dosi di veleno l’anziano è sopravvissuto ed è ricoverato da un anno in una struttura ospedaliera. Proprio quando lo scorso agosto l’uomo è arrivato in ospedale con una crisi che ha insospettito i medici, gli inquirenti hanno iniziato a indagare per capire cos’era accaduto.

La donna denunciata per tentato omicidio aggravato – La “confessione” della compagna settantanovenne è arrivata quindi dopo una lunga indagine, diversi accertamenti medici, intercettazioni telefoniche e vari sopralluoghi nella casa della coppia. La donna, già vedova per due volte, non è stata arrestata ma denunciata per tentato omicidio aggravato, soprattutto per l'età avanzata e perché la famiglia ha collaborato alle indagini. A quanto emerso, col compagno che voleva uccidere non si era mai sposata, ma con lui condivideva la casa da trent'anni.