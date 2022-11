Previsioni meteo weekend, torna il maltempo: domani allerta gialla sulla Sardegna Allerta meteo domani, venerdì 25 novembre, in una sola regione italiana: sarà allerta gialla per rischio idrologico su alcuni settori della Sardegna.

A cura di Redazione Meteo

Per la giornata di domani, venerdì 25 novembre, la mappa con cui la Protezione civile comunica quotidianamente le allerte meteo è quasi tutta verde, a esclusione di una zona della Sardegna per la quale viene diramata una allerta gialla per rischio idrogeologico. Al momento il tempo resta ancora stabile sull’Italia, ma una nuova ondata di maltempo è attesa entro questo ultimo weekend di novembre.

Allerta meteo gialla domani 25 novembre in Sardegna

Interessa quasi mezza Sardegna per la giornata di domani, venerdì 25 novembre, la nuova allerta gialla per rischio idrogeologico diramata dalla Protezione civile. A rischio, come si legge sul sito della Protezione civile, i seguenti settori della Sardegna: Logudoro, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacino del Tirso.

Per il resto dell'Italia, come comunica il Dipartimento della Protezione civile, non ci sono allerta meteo: la mappa della penisola, infatti, è verde.

Previsioni meteo weekend

Si prevede un nuovo peggioramento del tempo nel weekend secondo le previsioni meteo. Da domani, stando alle ultime analisi del Centro Meteo Italiano, una saccatura proveniente dall'Atlantico farà il suo ingresso sul Mediterraneo approfondendo un minimo di bassa pressione.

Il maltempo interesserà prima il Centro-Italia, con piogge, acquazzoni e neve sull'Appennino fino a quote medie. Dal pomeriggio atteso tempo in peggioramento dalla Sardegna verso Toscana e quindi regioni tirreniche centro-meridionali entro sera e notte. Più stabile al Nord anche se ci saranno locali nebbie e nubi diffuse. Dalla sera piogge anche sulle regioni adriatiche. Entro domenica, invece, piogge e temporali raggiungeranno anche le regioni del Sud.