Previsioni meteo venerdì 21 agosto: tregua dall’afa, ma nel weekend temperature in aumento Anche nella giornata di domani il caldo darà una tregua, mentre sabato e domenica 21 e 22 agosto le temperature torneranno ad aumentare soprattutto nella bassa Pianura Padana e nelle zone interne del Centro.

A cura di Redazione Meteo

Se la scorsa settimana è stata la più calda dell'anno in quella in corso l'alta pressione ha finalmente dato un po' di tregua, rimanendo ai margini della penisola: le temperature sono state decisamente più gradevoli e – sebbene dentro le medie stagionali – è innegabile che l'afa abbia lasciato spazio per qualche giorno a un clima più ventilato e a tratti instabile, soprattutto nelle ore pomeridiane. Nel weekend invece l’alta pressione tornerà temporaneamente a occupare l’Italia: sabato 21 e domenica 22 ci attendono perciò giornate piene di sole e con temperature in aumento e un caldo piuttosto intenso soprattutto nella bassa Pianura Padana e nelle zone interne del Centro. La nuova ondata di caldo, comunque non paragonabile a quello delle scorse settimane, potrebbe avere però vita breve: già agli inizi della prossima settimana infatti è probabile l’arrivo di una perturbazione atlantica e il ritorno di fresco e temporali al Nord e su parte del Centro.

Le previsioni meteo per venerdì 20

Domani mattina, 20 agosto, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento su rilievi settentrionali e zone interne del Centro-Sud, con la formazione di qualche temporale soprattutto su Alpi Orientali e Appennino Centro-Meridionale. Temperature massime quasi invariate e sempre prossime ai valori medi stagionali.

Le previsioni meteo per sabato 21

Sabato 21 agosto in mattinata cielo sereno o poco nuvoloso su tutta Italia. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità su Alpi Orientali e Appennino Meridionale, con brevi e isolati acquazzoni sui rilievi della Calabria; sempre soleggiato altrove. Temperature massime quasi dappertutto in crescita.